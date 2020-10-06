Работодателей под угрозой штрафов обязали сообщать о переводе на «удаленку»

Все работодатели в Москве должны будут еженедельно отчитываться о переведенных на «удаленку» сотрудниках. Об этом в блоге на своем персональном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что отказ предприятий перевести 30% сотрудников на удаленную работу повлечет за собой штраф или приостановление деятельности.

Собянин также отметил, что строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых москвичей, лиц с хроническими заболеваниями, а также переход на «удаленку» и соблюдение масочного режима – всё это может помочь приостановить нарастающую волну эпидемии.

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А ранее во вторник, 6 октября, стало известно, что социальные карты московских пенсионеров и школьников будут приостановлены. Соответствующий указ Сергея Собянина опубликован на сайте мэра. В документе, в частности, отмечается, что для учащихся социальные карты приостанавливаются с 9 октября по 18 октября.

Для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания из перечня Депздрава Москвы, - с 9 октября по 28 октября, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШтрафСергей СобянинКоронавирусМосква
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