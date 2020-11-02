QR-коды для регистрации гостей получи более двух тысяч заведений Москвы

Напомним, программа регистрации позволит посетителям получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими COVID-19: если у одного из посетителей выявят коронавирусную инфекцию, все находившиеся в заведении одновременно с ним получат оповещения.

Московские власти не исключают расширение системы регистрации или чек-ин. Об этом ранее заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. В случае успеха системы QR-кодов в ночных клубах, к ней могут подключиться и другие отрасли - салоны красоты, магазины непродовольственных товаров и рестораны.

Немерюк добавил, что такая система используется во многих странах мира.