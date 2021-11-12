QR-коды для посещения непродовольственных магазинов введут в Марий Эл

В столице за сутки выявили 5 183 новых случая заражения коронавирусом В Москве начали фиксировать нарушения с помощью камер на крыше патрульных машин ЦОДД Собянин рассказал о благоустройстве 18 исторических переулков Арбата Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды В столице откроются более 150 катков с искусственным льдом