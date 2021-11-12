QR-коды для посещения непродовольственных магазинов введут в Марий Эл
Власти республики Марий Эл введут в регионе QR-коды, необходимые для посещения непродовольственных магазинов, гостиниц, бань и саун. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
«QR-коды, подтверждающие, что гражданин сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, потребуются при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала», — отмечается в сообщении.
Ограничения вступят в силу с 23 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Россия направила странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики коронавируса
- Мишустин призвал участников СНГ совместно регулировать климат
- QR-коды для посещения непродовольственных магазинов введут в Марий Эл
- В Госдуме предложили отказаться от накопительной части пенсии
- Экстремистская ячейка в Татарстане ликвидирована совместно МВД и ФСБ
- «Белавиа» не будет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена
- Эко-инсталляция о «зелёных» облигациях открылась в метро Москвы
- Фигуранты дела о растрате при строительстве «Восточного» получили до 5,5 года колонии
- В России подтвердили еще 40 123 случая COVID-19 за сутки
- Петербург залучает к себе ресторанный гид Michelin
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru