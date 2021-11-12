QR-коды для посещения непродовольственных магазинов введут в Марий Эл

Власти республики Марий Эл введут в регионе QR-коды, необходимые для посещения непродовольственных магазинов, гостиниц, бань и саун. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Свердловской области могут ввести QR-коды на продажу алкоголя

«QR-коды, подтверждающие, что гражданин сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, потребуются при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала», — отмечается в сообщении.

Ограничения вступят в силу с 23 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марий ЭлКоронавирус
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