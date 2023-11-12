Пять дронов и почти 70 ударов выпустили ВСУ по Белгородской области

Так, в Белгородском районе российские смогли сбить беспилотный летательный аппарата (БПЛА) над поселком Дубовое и посадить дрон-камикадзе в селе Солнцевка. Окраину хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе противник тоже атаковал с помощью дрона-камикадзе. На село Белянка Шебекинского городского округа также совершена атака украинскими силами с помощью двух дронов-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.



Наиболее массированным обстрелам подверглись населенные пункты Шебекинского городского округа.

«По селу Муром выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 3 танковых снаряда, по селу Терезовка – 4 минометных и 6 артиллерийских снарядов, а также 20 гранатометных выстрелов», – сообщил Гладков.



По городу Валуйки ВСУ ударили тремя снарядами из РСЗО «Град». По данным главы региона, в четырех домовладениях «выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня». Один из снарядов повредил пять вагонов на железнодорожных путях: посечены колесные пары и тормозное оборудование. После удара пришлось восстанавливать электроснабжение.

Под удары ВСУ попали села Богун-Городок, Мокрая Орловка, Репяховка, Муром, Середа, Терезовка, Белянка и хутор Старый.

Ранее российские средства противоракетной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины в Белгородской области, сообщает Министерство обороны России.



