В Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник

Российские средства противоракетной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины в Белгородской области, сообщает Министерство обороны России.

ПВО перехватила два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями

Это произошло минувшей ночью. Беспилотник был самолетного типа.

Ранее губернатор Гладков рассказал об уничтоженных беспилотниках в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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