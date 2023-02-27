Пять человек оказались в больнице после употребления шаурмы в Туле
В Туле пять человек, включая двоих подростков, попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы, сообщил региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, все пять случаев заражения острой кишечной инфекцией произошли после употребления шаурмы в местном кафе. Все пострадавшие были госпитализированы, а в заведении проведена проверка, в результате которой были выявлены грубые санитарные нарушения. Во всех продуктах (шаурма, овощи, мясо на гриле) обнаружили золотистый стафилококк, у пострадавших по результатам обследования также нашли этот микроорганизм, сообщает управление. Роспотребнадзор через суд планирует добиваться закрытия заведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru