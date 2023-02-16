Роспотребнадзор усилил санитарный контроль из-за вспышки вируса в Гвинее
Вспышка вируса Марбург в Экваториальной Гвинее стала причиной усиления в России санитарно-карантинного контроля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор.
В сообщении говорится, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус является одним из наиболее опасных в мире, уже зарегистрировано девять летальных исходов.
В этой связи Роспотребнадзор поручили усилить санконтроль «с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр», которой оснащены все пункты пропуска через госграницу РФ.
Россиянам ведомство рекомендует выбирать для зарубежных поездок благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
Ранее медики выявили первый в 2023 году случай кори в Санкт-Петербурге, заразилась 17-летняя девушка, которая прилетела из Республики Таджикистан, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru