Роспотребнадзор усилил санитарный контроль из-за вспышки вируса в Гвинее

В сообщении говорится, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус является одним из наиболее опасных в мире, уже зарегистрировано девять летальных исходов.

В этой связи Роспотребнадзор поручили усилить санконтроль «с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр», которой оснащены все пункты пропуска через госграницу РФ.

Россиянам ведомство рекомендует выбирать для зарубежных поездок благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

Ранее медики выявили первый в 2023 году случай кори в Санкт-Петербурге, заразилась 17-летняя девушка, которая прилетела из Республики Таджикистан, сообщают «Невские новости».

