Роспотребнадзор усилил санитарный контроль из-за вспышки вируса в Гвинее

Вспышка вируса Марбург в Экваториальной Гвинее стала причиной усиления в России санитарно-карантинного контроля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор.

Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса

В сообщении говорится, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус является одним из наиболее опасных в мире, уже зарегистрировано девять летальных исходов.

В этой связи Роспотребнадзор поручили усилить санконтроль «с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр», которой оснащены все пункты пропуска через госграницу РФ.

Россиянам ведомство рекомендует выбирать для зарубежных поездок благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

Ранее медики выявили первый в 2023 году случай кори в Санкт-Петербурге, заразилась 17-летняя девушка, которая прилетела из Республики Таджикистан, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияЗаболеваниеВирусРоспотребнадзор
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