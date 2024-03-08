ПВО сбили четыре беспилотника в Волгоградской области

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Волгоградской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 8 марта, в пятницу.

Великобритания поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников

В оборонном ведомстве отметили, что попытку Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России военные пресекли в 7:00 (Мск).

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области», – говорится в официальном сообщении.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Как проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, произошло это в Яковлевском городском округе после трёх часов дня 7 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьБеспилотникиМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры