ПВО сбили четыре беспилотника в Волгоградской области
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Волгоградской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 8 марта, в пятницу.
В оборонном ведомстве отметили, что попытку Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России военные пресекли в 7:00 (Мск).
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области», – говорится в официальном сообщении.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Как проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, произошло это в Яковлевском городском округе после трёх часов дня 7 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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