ПВО сработала в Севастополе после объявления воздушной тревоги
Воздушная тревога вновь объявлена в Севастополе. Информацию по интернет-каналам распространил губернатор города Михаил Развожаев.
Он также сообщил, что в Севастополе работают системы противовоздушной обороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, находится во временных укрытиях или безопасных местах до отбоя тревоги.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Развожаев сообщил о введении в городе нового сигнала оповещения об угрозе атаки баллистическими ракетами – «Баллистика!». Это сделано для более оперативных действий по переходу граждан в укрытия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru