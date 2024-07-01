ПВО сработала в Севастополе после объявления воздушной тревоги

Воздушная тревога вновь объявлена в Севастополе. Информацию по интернет-каналам распространил губернатор города Михаил Развожаев.

Он также сообщил, что в Севастополе работают системы противовоздушной обороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Число пострадавших после атаки Севастополя в больницах сократилось до 23

Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, находится во временных укрытиях или безопасных местах до отбоя тревоги.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Развожаев сообщил о введении в городе нового сигнала оповещения об угрозе атаки баллистическими ракетами – «Баллистика!». Это сделано для более оперативных действий по переходу граждан в укрытия.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БезопасностьПВОСевастополь

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