Число пострадавших после атаки Севастополя в больницах сократилось до 23

В больницах Севастополя по состоянию на утро 29 июня остаются 23 пострадавших в результате атаки ВСУ на город, которая произошла 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на лечение в московские больницы также были направлены 10 взрослых и 12 детей. Состояние троих из них, включая одного ребенка, оценивалось как тяжелое. У двенадцати пострадавших — состояние средней тяжести, а у семерых — легкой.

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Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системам ПВО удалось сбить четыре ракеты, однако пятый снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В результате происшествия пять человек погибли, 155 пострадали.

29 июня ВСУ вновь атаковали Севастополь. По сообщениям Развожаева, в результате происшествия три человека получили ранения легкой тяжести.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Калужской области
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