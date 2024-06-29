Число пострадавших после атаки Севастополя в больницах сократилось до 23

В больницах Севастополя по состоянию на утро 29 июня остаются 23 пострадавших в результате атаки ВСУ на город, которая произошла 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на лечение в московские больницы также были направлены 10 взрослых и 12 детей. Состояние троих из них, включая одного ребенка, оценивалось как тяжелое. У двенадцати пострадавших — состояние средней тяжести, а у семерых — легкой.