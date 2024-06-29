Число пострадавших после атаки Севастополя в больницах сократилось до 23
В больницах Севастополя по состоянию на утро 29 июня остаются 23 пострадавших в результате атаки ВСУ на город, которая произошла 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, на лечение в московские больницы также были направлены 10 взрослых и 12 детей. Состояние троих из них, включая одного ребенка, оценивалось как тяжелое. У двенадцати пострадавших — состояние средней тяжести, а у семерых — легкой.
Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системам ПВО удалось сбить четыре ракеты, однако пятый снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В результате происшествия пять человек погибли, 155 пострадали.
29 июня ВСУ вновь атаковали Севастополь. По сообщениям Развожаева, в результате происшествия три человека получили ранения легкой тяжести.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru