Путину рассказали о «виртуальном госпитале» для больных COVID-19

«Виртуальный госпиталь» для пациентов с коронавирусной инфекцией создан на базе Тульской областной клинической больницы. Об этом во время рабочей встречи с Владимиром Путиным заявил губернатор региона Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что там врачи в онлайн-режиме курируют заболевших COVID-19, пишет РИА Новости.

Дюмин подчеркнул, что в том случае, если возникают спорные вопросы, в кратчайшие сроки собирается консилиум. Если состоянием пациента ухудшается, он переводится в областную клиническую больницу. Отмечается, что работу«виртуального госпиталя» координирует министерство здравоохранения Тульской области и непосредственно главврач Тульской областной больницы, отмечает РЕН ТВ.