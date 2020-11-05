Путину рассказали о «виртуальном госпитале» для больных COVID-19

«Виртуальный госпиталь» для пациентов с коронавирусной инфекцией создан на базе Тульской областной клинической больницы. Об этом во время рабочей встречи с Владимиром Путиным заявил губернатор региона Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что там врачи в онлайн-режиме курируют заболевших COVID-19, пишет РИА Новости.

Дюмин подчеркнул, что в том случае, если возникают спорные вопросы, в кратчайшие сроки собирается консилиум. Если состоянием пациента ухудшается, он переводится в областную клиническую больницу. Отмечается, что работу«виртуального госпиталя» координирует министерство здравоохранения Тульской области и непосредственно главврач Тульской областной больницы, отмечает РЕН ТВ.

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Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировано 19 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 5 ноября достигло 1 712 858 человек.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 5 255, отмечает Свободная пресса.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Тульская ОбластьКоронавирусВладимир Путин
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