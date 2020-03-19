Путин призвал готовиться к любому развитию событий из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым сообщил о необходимости быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

В свою очередь глава Севастополя сообщил, что в настоящее время 77 человек находятся под контролем дома и восемь - в инфекционной больнице.