Путин призвал готовиться к любому развитию событий из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым сообщил о необходимости быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

В свою очередь глава Севастополя сообщил, что в настоящее время 77 человек находятся под контролем дома и восемь - в инфекционной больнице.

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Между тем, глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с президентом рассказал, что с 17 марта на полуострове введен режим повышенной готовности, передает КИА.

Он напомнил, что 18 марта была закрыта граница с Украиной, в результате чего пассажиропоток сократился в 10 раз. По словам Аксенова в целом на территории республики под наблюдением медиков в режиме домашней изоляции находятся 182 человека, еще 10 граждан - в больницах. Ни у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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