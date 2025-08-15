В поездке Путина в Магадан перед Аляской призвали не искать тайных смыслов
Политолог Евгений Минченко заявил НСН, что Путин давно не был в Магадане, это было технически удобно – «заехать» туда перед Аляской.
Поездка российского лидера Владимира Путина в Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом не говорит о том, что это самый проблемный дальневосточный регион, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.
Поездка президента России Владимира Путина перед его предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом в Магадан — это часть полноценной региональной программы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минченко не нашел в этой поездке тайных смыслов.
«Это просто техническая история. Во-первых, близкий регион. Во-вторых, там Путин давно не был. На Чукотке был недавно, например. Есть определенный план поездок по регионам. Большой тур был в течение года перед президентскими выборами 2024 года. Логика была такая. Это не означает, что у Сергея Носова (губернатор Магаданской области) какие-то острые проблемы, которые срочно надо решать», - отметил он.
По его словам, в регионе большое количество нерешенных проблем, но губернатор справляется со своими задачами.
«Сергей Носов очень сильный производственник и организатор. Для региона это было очень удачное решение. Конечно, в регионе полно нерешенных вопросов, включая депопуляцию, проблемы с транспортными цепочками, рост цен, проблему с экспортом золота. Огромное количество проблем, но губернатор о них лично рассказывал президенту, задачи решаются», - добавил собеседник НСН.
Встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в городе Анкоридж на Аляске начнется в пятницу в около 11:00 утра по местному времени (22:00 мск), сообщил Белый дом. Как ранее стало известно, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф–Ричардсон.
