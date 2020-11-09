Путин поручил выделить дополнительные средства регионам на борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить из федерального бюджета регионам дополнительные средства на лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что деньги должны быть направлены на лекарственные препараты тем больным ковидом, которые лечатся дома, пишут «Известия».