Путин поручил выделить дополнительные средства регионам на борьбу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить из федерального бюджета регионам дополнительные средства на лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что деньги должны быть направлены на лекарственные препараты тем больным ковидом, которые лечатся дома, пишут «Известия».
Средства пойдут также на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования на COVID-19, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медиков, а также укрепление материально-технической базы медорганизаций.
За минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 21 798. Пресс-секретарь президента назвал ситуацию тревожной, особенно в регионах, где система здравоохранения испытывает сильную нагрузку.
В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19, пишет «Газета.ру».
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