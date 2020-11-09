Путин поручил выделить дополнительные средства регионам на борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить из федерального бюджета регионам дополнительные средства на лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что деньги должны быть направлены на лекарственные препараты тем больным ковидом, которые лечатся дома, пишут «Известия».

Песков назвал тревожной ситуацию в коронавирусом в России

Средства пойдут также на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования на COVID-19, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медиков, а также укрепление материально-технической базы медорганизаций.

За минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 21 798. Пресс-секретарь президента назвал ситуацию тревожной, особенно в регионах, где система здравоохранения испытывает сильную нагрузку.

В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19, пишет «Газета.ру».


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Путин
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