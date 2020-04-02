Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения

В связи с пандемией коронавируса Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля. Отмечается, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 главы субъектов обязаны разработать комплекс мер.

Ограничения будут распространяться как на людей, так и на транспортные средства. Исключением станут межрегиональные перевозки.

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К слову, ранее стало известно, что власти Забайкальского края в рамках борьбы с COVID-19 запретили продажу алкоголя в регионе на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на на официальном портале края.

Как отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, полный запрет на продажу алкоголя в регионе введён из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции. Отмечается, что запрет будет временным.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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