Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения

В связи с пандемией коронавируса Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля. Отмечается, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 главы субъектов обязаны разработать комплекс мер.

Ограничения будут распространяться как на людей, так и на транспортные средства. Исключением станут межрегиональные перевозки.