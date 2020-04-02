Путин: Справиться с коронавирусом в Москве пока не удается
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил о том, что переломить ситуацию с распространением коронавируса в Москве пока не удается.
Глава государства отметил, что в некоторых регионах обстановка более или менее благополучная, в других — коронавирус создал серьезную угрозу.
«Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», - отметил глава государства.
В ходе своего выступления президент отметил, что региональные власти будут сами определять набор мер по борьбе с коронавирусом на своих территориях.
Путин сегодня продлил выходной режим с сохранением зарплат до конца апреля.
При этом он подчеркнул, что если эпидемиологическая обстановка улучшится — этот режим может быть сокращен, отмечает «Свободная пресса».
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