Путин: Справиться с коронавирусом в Москве пока не удается

«Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», - отметил глава государства.



В ходе своего выступления президент отметил, что региональные власти будут сами определять набор мер по борьбе с коронавирусом на своих территориях.



Путин сегодня продлил выходной режим с сохранением зарплат до конца апреля.



При этом он подчеркнул, что если эпидемиологическая обстановка улучшится — этот режим может быть сокращен, отмечает «Свободная пресса».

