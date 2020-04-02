Путин: Справиться с коронавирусом в Москве пока не удается

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил о том, что переломить ситуацию с распространением коронавируса в Москве пока не удается.

Глава государства отметил, что в некоторых регионах обстановка более или менее благополучная, в других — коронавирус создал серьезную угрозу.

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«Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», - отметил глава государства.

В ходе своего выступления президент отметил, что региональные власти будут сами определять набор мер по борьбе с коронавирусом на своих территориях.

Путин сегодня продлил выходной режим с сохранением зарплат до конца апреля.

При этом он подчеркнул, что если эпидемиологическая обстановка улучшится — этот режим может быть сокращен, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
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