Путин поручил создать белгородскую особую экономическую зону с Шебекино

Президент Владимир Путин распорядился создать в Белгородской области особую экономическую зону с включением в неё города Шебекино. Это одно из поручений, которые глава государства утвердил по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции, организованных 14 декабря 2023 года.

Документ появился на сайте Кремля. Отвечать за выполнение поручения будут глава правительства Михаил Мишустин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Необходимые подготовительные мероприятия должны быть проведены до 15 мая текущего года.