Путин поручил создать белгородскую особую экономическую зону с Шебекино

Президент Владимир Путин распорядился создать в Белгородской области особую экономическую зону с включением в неё города Шебекино. Это одно из поручений, которые глава государства утвердил по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции, организованных 14 декабря 2023 года.

Документ появился на сайте Кремля. Отвечать за выполнение поручения будут глава правительства Михаил Мишустин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Необходимые подготовительные мероприятия должны быть проведены до 15 мая текущего года.

Гладков: В Белгороде в результате обстрелов повреждены 944 жилых помещений

Как пояснил ранее сам Путин, Шебекино регулярно оказывается под ударом Вооружённых сил Украины. Включение города в проект особой экономической зоны поможет восстановить его экономику.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне регулярных обстрелов остановки общественного транспорта в Белгороде укрепляют бетонными блоками и мешками с песком. Такие же работы проводятся в городе Шебекино, известным своим макаронно-кондитерским производством.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: https://t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПутинЭкономикаШебекино

Горячие новости

Все новости

партнеры