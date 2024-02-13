Путин поручил создать белгородскую особую экономическую зону с Шебекино
Президент Владимир Путин распорядился создать в Белгородской области особую экономическую зону с включением в неё города Шебекино. Это одно из поручений, которые глава государства утвердил по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции, организованных 14 декабря 2023 года.
Документ появился на сайте Кремля. Отвечать за выполнение поручения будут глава правительства Михаил Мишустин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Необходимые подготовительные мероприятия должны быть проведены до 15 мая текущего года.
Как пояснил ранее сам Путин, Шебекино регулярно оказывается под ударом Вооружённых сил Украины. Включение города в проект особой экономической зоны поможет восстановить его экономику.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне регулярных обстрелов остановки общественного транспорта в Белгороде укрепляют бетонными блоками и мешками с песком. Такие же работы проводятся в городе Шебекино, известным своим макаронно-кондитерским производством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru