Пушилин: ВСУ сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей

По словам политика, ВСУ «с определенным смакованием и цинизмом» публикуют в Сети соответствующие кадры.

«Когда видно, что они выжидают, когда гражданские соберутся и потом сбрасывают туда взрывное устройство», — пояснил Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Врио главы ДНР подчеркнул, что украинские войска пока сохраняют физическую возможность доставать до населенных пунктов региона, в том числе Донецка. Как отметил Пушилин, российские подразделения реагируют на подобные действия и делают «все возможное и невозможное» для ликвидации противника.

