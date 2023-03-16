Пушилин: ВСУ сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей

Украинская армия сбрасывает на мирных жителей прифронтовых районов взрывоопасные предметы с беспилотников. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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По словам политика, ВСУ «с определенным смакованием и цинизмом» публикуют в Сети соответствующие кадры.

«Когда видно, что они выжидают, когда гражданские соберутся и потом сбрасывают туда взрывное устройство», — пояснил Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Врио главы ДНР подчеркнул, что украинские войска пока сохраняют физическую возможность доставать до населенных пунктов региона, в том числе Донецка. Как отметил Пушилин, российские подразделения реагируют на подобные действия и делают «все возможное и невозможное» для ликвидации противника.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВСУДНРДенис Пушилин
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