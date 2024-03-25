Пушилин: В ближайшее время в Авдеевке начнут восстанавливать жилье

Восстановление жилья начнется в Авдеевке в ближайшее время. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Авдеевку планируют оперативно восстановить

«Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где... в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш», — сообщил политик.

Как отметил Пушилин, большое количество горожан пожелали остаться в Авдеевке, и работы в городе развернули в ускоренном темпе. Также глава ДНР рассказал, что местных жителей, желающих начать трудовую деятельность, привлекут к благоустройству улиц.

В феврале российская группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла Авдеевку под контроль, напоминает телеканал «360». Как отмечал Денис Пушилин, населенный пункт полностью зачистили.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Денис ПушилинДНР

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