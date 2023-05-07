Пушилин сообщил о загрузке первого торгового судна в порту Мариуполя

Он выразил уверенность, что экспорт зерна позволит восстановить сельское хозяйство Донецкой республики. По словам Пушилина, порт Мариуполя также может отправлять грузы из соседних регионов.

Врио главы ДНР отметил, что порт можно использовать и для получения строительных материалов. Это удешевит логистику и разгрузит контрольно-пропускные пункты, считает он.

Президент России Владимир Путин 2 мая по видеосвязи запустил трамвайное движение в Мариуполе. Глава государства заявил, что город возвращается к мирной жизни, передает «Радиоточка НСН».

