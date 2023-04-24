Сопровождавший Путина оператор рассказал о его визите в Мариуполь

По его словам, президент проехался по настоящему Мариуполю — там, где он хотел. При этом никто не знал направления движения.

Оператор отметил, что Путин передвигался на обычном автомобиле, в котором было четыре человека. Рассказывая о встрече российского лидера с жителями Мариуполя, он отметил, что людей специально не готовили.

Напомним, Путин также посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, сообщает «Радиоточка НСН».

