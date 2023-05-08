Пушилин подписал указ о переименовании Донецка в Сталино на три дня
Столица ДНР Донецк три дня в году будет носить название Сталино. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин, сообщает «Российская газета».
Согласно документу, Донецк переименуют в Сталино 9 мая, 22 июня и 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков).
«Город будет именоваться так, как его называли в те героические дни», - сказано в комментарии к указу.
Донецк носил название Сталино с 1929 по 1961 год.
Президент России Владимир Путин 2 мая запустил трамвайное движение в Мариуполе. Глава государства отметил, что в город возвращается мирная жизнь, передает «Радиоточка НСН».
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