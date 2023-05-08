Пушилин подписал указ о переименовании Донецка в Сталино на три дня

Согласно документу, Донецк переименуют в Сталино 9 мая, 22 июня и 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков).

«Город будет именоваться так, как его называли в те героические дни», - сказано в комментарии к указу.

Донецк носил название Сталино с 1929 по 1961 год.

Президент России Владимир Путин 2 мая запустил трамвайное движение в Мариуполе. Глава государства отметил, что в город возвращается мирная жизнь, передает «Радиоточка НСН».

