Пункты вакцинации от COVID-19 появятся в отелях и санаториях Кубани
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции откроют в отелях и санаториях Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам главы Кубани, сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта.
«Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае — откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях», — написал Кондратьев в Telegram.
Ранее глава региона сообщил, что с 1 августа приезжающие в Краснодарский край туристы могут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, однако в течение трех дней со дня заселения они должны будут сделать прививку от инфекции, напоминает МИР 24. Губернатор направил федеральным властям письмо с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцин, отмечает RT.
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