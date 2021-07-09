Пункты вакцинации от COVID-19 появятся в отелях и санаториях Кубани

По словам главы Кубани, сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта.

«Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае — откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях», — написал Кондратьев в Telegram.

Ранее глава региона сообщил, что с 1 августа приезжающие в Краснодарский край туристы могут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, однако в течение трех дней со дня заселения они должны будут сделать прививку от инфекции, напоминает МИР 24. Губернатор направил федеральным властям письмо с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцин, отмечает RT.

