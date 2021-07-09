В Краснодарском крае будут принимать туристов, готовых привиться от COVID-19 на месте

Туристы с 1 августа смогут приехать на отдых в Краснодарский край, имея отрицательный ПЦР-тест, однако должны будут сделать прививку от коронавируса в течение трех дней. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, решение было принято вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, сообщает Ura.ru.

«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения. Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины», — написал Кондратьев в Telegram.

По словам губернатора, в регионе зафиксирован рост заражений COVID-19. Кондратьев подчеркнул, что сейчас прибывающие на Кубань туристы могут заселиться в отели, гостиницы и пансионаты только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Ранее Голикова сообщила, что с 1 августа в места размещения туристов разрешат заселять граждан с сертификатом о вакцинации либо ПЦР-тестом для имеющих медотвод от прививки, напоминает «Свободная пресса». При этом для детей в возрасте до 14 лет ПЦР-тесты не потребуются.

Согласно решению кубанских властей, с 1 августа в объекты размещения в Краснодарском крае также могут заселяться отдыхающие, перенесшие COVID-19 не более полугода назад, отмечает телеканал «360».

