Психолог перечислил аргументы противников масочного режима
Многие не носят маски из-за того, что это все лишь рекомендация, а не требование, считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
Кроме того, разночтения среди специалистов запутывают людей, и они перестают понимать, что происходит и как действовать, сказал эксперт.
«Некоторые говорят: я всю жизнь носил маску и заболел. Другой человек рассказывает: мои родственники, пожилые люди, вообще не выходили из дома и оба заболели. Что им ответить?» - задался вопросом специалист в эфире «Радио 1»
По его словам, возражать по поводу таких аргументов невозможно.
«Иногда кассиры отказываются обслуживать в магазинах покупателей без масок. Какие для этого есть основания? Это же должно быть каким-то законом, а такого закона нет», - продолжил он.
Федорович отметил, что в случае карантина ситуация была бы понятнее. Он привел в пример позицию юристов, которые считают, что требовать выполнения распоряжения Роспотребнадзора нельзя, так как это не законодательный орган.
«Чтобы было понимание и конструктивное движение, нужно единообразие. Если это будет соответствующим образом определено и подержано медиками с юристами, тогда и вопросов не будет», – заключил психолог.
Ранее глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что чаще всего за отсутствие масок штрафуют пассажиров станций «Павелецкая», «Комсомольская», «ВДНХ» и «Теплый стан». С 12 мая за нарушение масочного режима было выписано штрафов на общую сумму 479,5 миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Медведев считает возможным раздать всем в РФ бесплатные лекарства
- Внешний долг России сократился более чем на 30 млрд долларов
- Ссора пьяных подростков в Москве закончилась трагедией
- Дольщики проблемных ЖК в Подмосковье смогут рефинансировать ипотеку
- Евросоюз введет санкции против России из-за Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru