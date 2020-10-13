Психолог перечислил аргументы противников масочного режима

Многие не носят маски из-за того, что это все лишь рекомендация, а не требование, считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Кроме того, разночтения среди специалистов запутывают людей, и они перестают понимать, что происходит и как действовать, сказал эксперт.

«Некоторые говорят: я всю жизнь носил маску и заболел. Другой человек рассказывает: мои родственники, пожилые люди, вообще не выходили из дома и оба заболели. Что им ответить?» - задался вопросом специалист в эфире «Радио 1»