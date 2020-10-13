Психолог перечислил аргументы противников масочного режима

Многие не носят маски из-за того, что это все лишь рекомендация, а не требование, считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Кроме того, разночтения среди специалистов запутывают людей, и они перестают понимать, что происходит и как действовать, сказал эксперт.

«Некоторые говорят: я всю жизнь носил маску и заболел. Другой человек рассказывает: мои родственники, пожилые люди, вообще не выходили из дома и оба заболели. Что им ответить?» - задался вопросом специалист в эфире «Радио 1»

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По его словам, возражать по поводу таких аргументов невозможно.

«Иногда кассиры отказываются обслуживать в магазинах покупателей без масок. Какие для этого есть основания? Это же должно быть каким-то законом, а такого закона нет», - продолжил он.

Федорович отметил, что в случае карантина ситуация была бы понятнее. Он привел в пример позицию юристов, которые считают, что требовать выполнения распоряжения Роспотребнадзора нельзя, так как это не законодательный орган.

«Чтобы было понимание и конструктивное движение, нужно единообразие. Если это будет соответствующим образом определено и подержано медиками с юристами, тогда и вопросов не будет», – заключил психолог.

Ранее глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что чаще всего за отсутствие масок штрафуют пассажиров станций «Павелецкая», «Комсомольская», «ВДНХ» и «Теплый стан». С 12 мая за нарушение масочного режима было выписано штрафов на общую сумму 479,5 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковьеЗащитная маска
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