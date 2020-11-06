Проценко поддержал продление в Москве «дистанционки» для школьников
Главный врач медцентра в Коммунарке поддержал продление в Москве режима дистанционного обучения для учеников 6-11 классов. Об этом Денис Проценко написал на своей странице в Facebook. В социальной сети он рассказал, что обсудил этот вопрос со своей дочерью, которая в этом году заканчивает школу. По словам Проценко, она, в первую очередь, «недовольна потерянной возможностью живого общения с друзьями, тусовок и тому подобного».
«Я постарался объяснить ей эпидемиологически-медицинские причины: дети и подростки переносят в основном контакт с вирусом бессимптомно. При этом они значимо увеличивают риски инфицирования коронавирусной инфекции членов семьи, с которыми проживают», - отметил Проценко.
При этом, главврач медицинского центра в Коммунарке добавил, что дистанционный формат обучения является временной и вынужденной мерой.
Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что дистанционное обучение для старшеклассников столичных школ продлено до 22 ноября. Это решение было принято для того, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся COVID-19 среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое.
Дистанционный формат обучения начался в столице с 19 октября.
Кстати, ранее Денис Проценко заявил, что больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в интервью RT. Врач подчеркнул, что в больницах постоянно думают об окончании пандемии. Проценко не сделал точных прогнозов, но предположил, что ситуация с распространением коронавируса должна резко измениться в лучшую сторону к лету.
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