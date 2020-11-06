Проценко поддержал продление в Москве «дистанционки» для школьников

Главный врач медцентра в Коммунарке поддержал продление в Москве режима дистанционного обучения для учеников 6-11 классов. Об этом Денис Проценко написал на своей странице в Facebook. В социальной сети он рассказал, что обсудил этот вопрос со своей дочерью, которая в этом году заканчивает школу. По словам Проценко, она, в первую очередь, «недовольна потерянной возможностью живого общения с друзьями, тусовок и тому подобного».

«Я постарался объяснить ей эпидемиологически-медицинские причины: дети и подростки переносят в основном контакт с вирусом бессимптомно. При этом они значимо увеличивают риски инфицирования коронавирусной инфекции членов семьи, с которыми проживают», - отметил Проценко.

При этом, главврач медицинского центра в Коммунарке добавил, что дистанционный формат обучения является временной и вынужденной мерой.