Прокуратура начала проверку по жалобе ученых из Новосибирска на невыплату зарплат
Прокуратура в Новосибирской области начала проверку по факту невыплаты зарплат ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Ранее одна из сотрудниц института пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на проблемы с оплатой труда ученым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.
В региональной прокуратуре отметили, что проверка инициирована после сюжета СМИ о задержках в выплатах.
Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться с проблемой невыплаты зарплат ученым в регионах, пишет «Газета.ру».
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН рассказал, какой должна быть зарплата российских ученых и откуда взять деньги на науку, чтобы ученые успешно трудились у себя в стране.
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