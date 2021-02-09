Прокуратура начала проверку по жалобе ученых из Новосибирска на невыплату зарплат

Прокуратура в Новосибирской области начала проверку по факту невыплаты зарплат ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Ранее одна из сотрудниц института пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на проблемы с оплатой труда ученым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

В региональной прокуратуре отметили, что проверка инициирована после сюжета СМИ о задержках в выплатах.

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Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться с проблемой невыплаты зарплат ученым в регионах, пишет «Газета.ру».

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН рассказал, какой должна быть зарплата российских ученых и откуда взять деньги на науку, чтобы ученые успешно трудились у себя в стране.

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ФОТО: flickr.com
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