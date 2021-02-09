Прокуратура начала проверку по жалобе ученых из Новосибирска на невыплату зарплат

Прокуратура в Новосибирской области начала проверку по факту невыплаты зарплат ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Ранее одна из сотрудниц института пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на проблемы с оплатой труда ученым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

В региональной прокуратуре отметили, что проверка инициирована после сюжета СМИ о задержках в выплатах.