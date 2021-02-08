В Госдуме назвали достойную зарплату для российских ученых
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН рассказал, какой должна быть зарплата ученых и откуда взять деньги на науку.
Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах.
Глава государства так отреагировал на обращение одной из участниц Совета по науке и образованию, которая рассказала о попытках замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН рассказал, какой должна быть зарплата российских ученых.
«Согласно указу президента, зарплата научных работников должна быть не ниже двух средних по региону. Однако согласно одним официальным данным, в 2020 году зарплата ученых составляла 94 тысячи рублей, согласно другим – 82 тысячи. Получается, что указ президента и исполнен, и в то же время нет. Но это еще не самое главное. Между зарплатами работников науки имеется большая разница. При этом труд ученого по содержанию одинаков, вне зависимости от региона. Поэтому приравнивать его только к средней зарплате по региону неправильно. Надо, чтобы зарплата ученых была не ниже двух средних по всей России. Это хотя бы уменьшило бы уровень неравенства. Кроме того, зарплату российского ученого нужно сравнивать с оплатой труда его коллег за рубежом. Тогда выясняется, что она отличается очень и очень сильно. Если не на порядок, то по крайне мере в разы», - отметил парламентарий.
По его словам, если власти хотят, чтобы российские ученые не уезжали, а зарубежные приезжали трудиться в Россию, необходимо обеспечить следующие условия.
«Первое: исполнение международной нормы финансирования науки. Она составляет 2% от ВВП страны. У нас это более двух триллионов рублей. Сейчас на науку выделяется 0,42%, то есть практически в пять раз меньше. Второе: нужно обеспечить зарплату, которая была бы сравнима с оплатой труда зарубежных ученых. Пусть не такой же, но сравнимой. Третье: нужно обеспечить закупки научного оборудования. К сожалению, российская промышленность сильно разрушена, и без закупок иностранного оборудования мы обойтись не можем. При этом мы закупаем его за доллары, так что курс важен. И четвертое: нужно обеспечить российским ученым свободу творчества. У нас есть требование, что ученые должны публиковаться в иностранных журналах, но силовые органы их из-за этого начинают подозревать в измене родины», - рассказал собеседник НСН.
Смолин отметил, что нужно определиться с государственной политикой в этом вопросе.
Он также указал, откуда следовало взять деньги на финансирование науки раньше и где их брать в текущей ситуации с дефицитным бюджетом.
«Есть указ президента, что еще в 2015 году мы должны были получить 1,77% от ВВП на финансирование науки. В начале 2016 года президент уточнил, что из этой суммы 1% должен был выделяться из федерального бюджета. Однако до сих пор выделяется всего 0,42% в сумме на всю науку в стране. Так было даже в период профицита бюджета. Сейчас дефицит, поэтому я напоминаю, что в России есть Фонд национального благосостояния. Наука – это не расходы, это инвестиции в будущее», - заключил он.
Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев в эфире НСН назвал создателей «Спутник V» достойными Нобелевской премии. Горбачев добавил, что успех российского препарата говорит о хорошем положении дел в отечественной науке.
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