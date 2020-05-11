«Прогулки и спорт»: Власти Новосибирской области смягчают режим самоизоляции

Жителям Новосибирской области с 12 мая разрешат гулять и заниматься спортом на улице. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, при этом подчеркнув, что действие режима самоизоляции в регионе будет продлено после 11 мая.

Он добавил, что послаблениями как раз и будут являться прогулки на улице – но не более чем по два человека или членами одной семьи. Кроме того, разрешены занятия спортом на улице по 1-2 человека, а также посещение кладбищ на всей территории Новосибирской области. При этом, в регионе продолжает действовать масочный режим при посещении торговых точек и общественных мест. Также средства защиты необходимы всем пассажирам общественного транспорта.