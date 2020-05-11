«Прогулки и спорт»: Власти Новосибирской области смягчают режим самоизоляции
Жителям Новосибирской области с 12 мая разрешат гулять и заниматься спортом на улице. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, при этом подчеркнув, что действие режима самоизоляции в регионе будет продлено после 11 мая.
Он добавил, что послаблениями как раз и будут являться прогулки на улице – но не более чем по два человека или членами одной семьи. Кроме того, разрешены занятия спортом на улице по 1-2 человека, а также посещение кладбищ на всей территории Новосибирской области. При этом, в регионе продолжает действовать масочный режим при посещении торговых точек и общественных мест. Также средства защиты необходимы всем пассажирам общественного транспорта.
Отметим, по данным оперативного штаба на 11 мая, в регионе зафиксировано 1 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, 314 человека выздоровели, 15 - умерли. Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло ранее сообщал, что режим самоизоляции будет продлен во всех регионах округа, тем не менее, в некоторых сферах возможны послабления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru