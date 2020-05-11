Борис Джонсон разрешил англичанам загорать и заниматься спортом

Борис Джонсон заявил о решении ослабить на территории Великобритании ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19. Об этом он заявил накануне в ходе телеобращения к нации. Премьер-министр подчеркнул, что послабления вступят в силу с 13 мая, пишет Интерфакс.

К примеру, англичане получат возможность путешествовать на машинах, заниматься спортом – кроме командных видов спорта, а также загорать. При этом, премьер напомнил британцам о необходимости продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что прибывающих из-за границы ожидает карантин.

Следующая фаза ослабления ограничений, по словам премьер-министра, наступит не ранее 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу закрытые в настоящий момент магазины и школы. А третья фаза, подразумевающая открытие общественных мест и гостиниц, начнется не ранее июля.

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Ранее НСН писала, что премьер-министр Великобритании решил назвать своего новорождённого сына в честь двух врачей, которые лечили его после заражения COVID-19. Об этом рассказала в соцсетях возлюбленная Джонсона Кэрри Симондс.

Мальчик получил имя Уилфред Лоури Николас Джонсон. Как уточнила мать, роды благополучно прошли 29 апреля в 9 часов утра по местному времени. Уилфред – имя дедушки премьера, Лоури – зовут деда Сиаондс, а Николас – имя двух врачей, которые выхаживали премьера.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВеликобританияБорис Джонсон
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