Борис Джонсон разрешил англичанам загорать и заниматься спортом
Борис Джонсон заявил о решении ослабить на территории Великобритании ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19. Об этом он заявил накануне в ходе телеобращения к нации. Премьер-министр подчеркнул, что послабления вступят в силу с 13 мая, пишет Интерфакс.
К примеру, англичане получат возможность путешествовать на машинах, заниматься спортом – кроме командных видов спорта, а также загорать. При этом, премьер напомнил британцам о необходимости продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что прибывающих из-за границы ожидает карантин.
Следующая фаза ослабления ограничений, по словам премьер-министра, наступит не ранее 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу закрытые в настоящий момент магазины и школы. А третья фаза, подразумевающая открытие общественных мест и гостиниц, начнется не ранее июля.
Ранее НСН писала, что премьер-министр Великобритании решил назвать своего новорождённого сына в честь двух врачей, которые лечили его после заражения COVID-19. Об этом рассказала в соцсетях возлюбленная Джонсона Кэрри Симондс.
Мальчик получил имя Уилфред Лоури Николас Джонсон. Как уточнила мать, роды благополучно прошли 29 апреля в 9 часов утра по местному времени. Уилфред – имя дедушки премьера, Лоури – зовут деда Сиаондс, а Николас – имя двух врачей, которые выхаживали премьера.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
221 тыс.+11 656 / сут.
Умерли
2 009+94 / сут.
Выздоровели
39 801+5 495 / сут.
- Эпидемиолог допустил новые вспышки коронавируса из-за нарушителей самоизоляции
- Татарстан отказывается от цифровых пропусков
- Андрей Князев посоветовал беречь нервы на карантине
- Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся COVID-19
- «Лига защиты врачей» обвинила регионы в нарушении поручений Путина из-за невыплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru