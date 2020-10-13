Проблемные ЖК в Подмосковье должны сдать до 2024 года

Проблемные строительные объекты в Подмосковье должны сдать до конца 2023 года, заявил глава Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства региона Виталий Донченко.

По его словам, в Московской области около 20 тысяч обманутых дольщиков. При этом в 2015 году их было более ста тысяч, но более чем 80 тысяч человек получили ключи от квартир.

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Донченко отметил, что оставшиеся дольщики ждут сдачи 90 жилых комплексов.

«Чтобы достроить эти комплексы, планируется привлечь средства федерального бюджета», - цитирует его слова корреспондент «Радио 1».

На эти цели из регионального бюджета выделили около 18 миллиардов рублей. С учетом достройки школ и детских садов власти потратят 80 миллиардов рублей.

Информация о 27 проблемных ЖК в Подмосковье доступна на портале Фонда защиты прав дольщиков Московской области.

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ФОТО: Рaдио 1
ТЕГИ:ДольщикиПодмосковье
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