Проблемные ЖК в Подмосковье должны сдать до 2024 года
Проблемные строительные объекты в Подмосковье должны сдать до конца 2023 года, заявил глава Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства региона Виталий Донченко.
По его словам, в Московской области около 20 тысяч обманутых дольщиков. При этом в 2015 году их было более ста тысяч, но более чем 80 тысяч человек получили ключи от квартир.
Донченко отметил, что оставшиеся дольщики ждут сдачи 90 жилых комплексов.
«Чтобы достроить эти комплексы, планируется привлечь средства федерального бюджета», - цитирует его слова корреспондент «Радио 1».
На эти цели из регионального бюджета выделили около 18 миллиардов рублей. С учетом достройки школ и детских садов власти потратят 80 миллиардов рублей.
Информация о 27 проблемных ЖК в Подмосковье доступна на портале Фонда защиты прав дольщиков Московской области.
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