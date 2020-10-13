Проблемные ЖК в Подмосковье должны сдать до 2024 года

Донченко отметил, что оставшиеся дольщики ждут сдачи 90 жилых комплексов.

«Чтобы достроить эти комплексы, планируется привлечь средства федерального бюджета», - цитирует его слова корреспондент «Радио 1».

На эти цели из регионального бюджета выделили около 18 миллиардов рублей. С учетом достройки школ и детских садов власти потратят 80 миллиардов рублей.

Информация о 27 проблемных ЖК в Подмосковье доступна на портале Фонда защиты прав дольщиков Московской области.

