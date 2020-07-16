Риэлторы подтвердили прогноз Счётной палаты о росте числа обманутых дольщиков

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян в беседе с НСН призвал Правительство России поддержать строителей, чтобы избежать печальных последствий.

Аудиторы Счётной палаты заявили о риске увеличения количества долгостроев и числа обманутых дольщиков. Как отмечают в пресс-службе ведомства, это связано со снижением покупательной способности населения, а также новыми случаями банкротства небольших и средних застройщиков.

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян в эфире НСН частично согласился с прогнозом Счётной палаты, обратив внимание Правительства РФ на необходимость финансирования строительной отрасли.

Обманутых дольщиков все больше. Как россиянам покупать жилье?

«Отчасти с этим прогнозом я согласен, потому что то, что происходит последние полтора года и, особенно, усилилось весной, ничего хорошего не сулит застройщикам. Поэтому я обращаю внимание на то, что Правительству стоит заняться не субсидированием процентной банковской ставки, которая подогревает спрос к рынку и накачивает банковскую систему деньгами, загоняя людей в кредиты, а финансированием строительной отрасли в виде субсидированных кредитов для самих строителей. Потому что сегодня они очень зависимы от потребителя и, имея даже хорошие залоги, не могут получить кредитование, и вынуждены работать с эскроу-счетами, которые защищают дольщика, но не являются гарантией достройки этого объекта в определённые заранее сроки», - заявил Арсен Унанян.

Ранее почётный член Гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с НСН, также комментируя эту проблему, призвал в корне менять систему финансирования жилищного строительства, чтобы избежать появления обманутых дольщиков.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Счетная ПалатаНедвижимостьДольщики
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