пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Пробки возникают на Ярославском шоссе в сторону центра, на Третьем транспортном кольце в районе Новорижской эстакады, а также на Московской кольцевой автодороге в районе Химкинского моста, посёлка Мосрентген, в сторону Видного.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно прогнозу Росгидромета, снегопад в Москве может идти до утра среды. Предстоящей ночью в столичном регионе около двух градусов ниже нуля, завтра днём – до +2 °C.

