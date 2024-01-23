пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Заторы на дорогах российской столицы вечером достигли девяти баллов из десяти возможных. Ситуацию осложняют снегопад и мелкие аварии. Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт.

По данным городского ведомства, средняя скорость автотранспорта на дорогах мегаполиса сейчас не превышает 22 километров в час. Наибольшие затруднения отмечаются в центре города.

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Пробки возникают на Ярославском шоссе в сторону центра, на Третьем транспортном кольце в районе Новорижской эстакады, а также на Московской кольцевой автодороге в районе Химкинского моста, посёлка Мосрентген, в сторону Видного.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно прогнозу Росгидромета, снегопад в Москве может идти до утра среды. Предстоящей ночью в столичном регионе около двух градусов ниже нуля, завтра днём – до +2 °C.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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