пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Заторы на дорогах российской столицы вечером достигли девяти баллов из десяти возможных. Ситуацию осложняют снегопад и мелкие аварии. Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт.
По данным городского ведомства, средняя скорость автотранспорта на дорогах мегаполиса сейчас не превышает 22 километров в час. Наибольшие затруднения отмечаются в центре города.
Пробки возникают на Ярославском шоссе в сторону центра, на Третьем транспортном кольце в районе Новорижской эстакады, а также на Московской кольцевой автодороге в районе Химкинского моста, посёлка Мосрентген, в сторону Видного.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно прогнозу Росгидромета, снегопад в Москве может идти до утра среды. Предстоящей ночью в столичном регионе около двух градусов ниже нуля, завтра днём – до +2 °C.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru