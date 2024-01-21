Высота сугробов в Москве превысила норму в полтора раза
Высота снежного покрова в столице достигла 46 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Самые высокие сугробы зафиксированы в Тушине — 46 сантиметров. В среднем это в полтора раза выше нормы, рассказал синоптик.
В Московской области самые высокие сугробы зафиксированы в Коломне — 48 сантиметров.
По словам Тишковца, на предстоящей неделе синоптики не ожидают сильных изменений высоты снежного покрова. В столице выпадет около 10 миллиметров осадков, полагает он.
На этой неделе участок трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали частично закрыли из-за сильного снегопада, напоминает «Радиоточка НСН».
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