Высота сугробов в Москве превысила норму в полтора раза

Высота снежного покрова в столице достигла 46 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Самые высокие сугробы зафиксированы в Тушине — 46 сантиметров. В среднем это в полтора раза выше нормы, рассказал синоптик.

В Московской области самые высокие сугробы зафиксированы в Коломне — 48 сантиметров.

По словам Тишковца, на предстоящей неделе синоптики не ожидают сильных изменений высоты снежного покрова. В столице выпадет около 10 миллиметров осадков, полагает он.

На этой неделе участок трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали частично закрыли из-за сильного снегопада, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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