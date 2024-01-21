Высота сугробов в Москве превысила норму в полтора раза

Самые высокие сугробы зафиксированы в Тушине — 46 сантиметров. В среднем это в полтора раза выше нормы, рассказал синоптик.

В Московской области самые высокие сугробы зафиксированы в Коломне — 48 сантиметров.

По словам Тишковца, на предстоящей неделе синоптики не ожидают сильных изменений высоты снежного покрова. В столице выпадет около 10 миллиметров осадков, полагает он.

На этой неделе участок трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали частично закрыли из-за сильного снегопада, напоминает «Радиоточка НСН».

