Принят план благоустройства столицы на 2020 год

В планах ремонтные работы в почти 4 тысячах дворов и 13 тысячах подъездов, реставрация 12 км набережных, а также благоустройство 183 парков и зеленых зон: сообщается о высадке 750 тысяч деревьев и кустарников. Как сообщает газета, в Москве будет активно развиваться доступная среда, будет смонтировано 267 платформ для инвалидных колясок. Также стало известно об планах улучшения качества уличного освещения, а также создания художественной подсветки на 66 зданиях.

Также на заседании принят план ремонта инфраструктуры в жилых кварталах, реставрации зданий полиции, центров государственных услуг и прочих общественно значимых помещений (в т.ч. служб ЗАГС). Кроме того, принято решение о ремонте 57 больниц и поликлиник.