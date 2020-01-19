Москва заработала на туристах 150 миллиардов рублей

Доходы бюджета Москвы от туризма и фестивалей в 2019 году выросли почти на 30 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в Оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».

Уточняется, что в общей сложности в минувшем году столица заработала на туристах и фестивалях 147 миллиардов рублей, в то время как в 2018-м - 118 миллиардов рублей. Туристы впервые потратили в Москве более 1 триллиона рублей — почти в пять раз больше, чем в 2010 году.