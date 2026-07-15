Приморье предложило КНДР запустить паром Вонсан — Владивосток

«Приморский край — единственный регион России, имеющий сухопутную границу с КНДР. Мы чувствуем особую ответственность быть на передовой развивающегося сотрудничества наших государств. Я передал послу конкретные предложения от края — по торговле, логистике и туризму», — заявил сенатор.

В сфере торговли предложено наладить экспорт приморского риса и сельскохозяйственной продукции в КНДР — в обмен на уже закупаемые корейские яблоки и пиво. В области промышленной кооперации — организовать поставку белорусской техники в КНДР через дилерский центр в Приморском крае с обучением корейских специалистов на базе Приморского государственного аграрно-технологического университета.

В сфере транспорта и логистики предложено два ключевых проекта. Первый — запустить пассажирский паром «Мангёнбон-92» по маршруту Вонсан — Владивосток. С российской стороны подготовительная работа завершена, остаются вопросы технической документации и организационно-финансовые аспекты. Второй — наладить транзит грузов из Раджина через китайский Хуньчунь в российское Краскино: правовой фундамент уже создан — в феврале 2026 года вступил в силу Протокол об автомобильном сообщении между КНДР и КНР.