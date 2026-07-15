Приморье предложило КНДР запустить паром Вонсан — Владивосток

Сенатор от Приморского края Александр Ролик провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в России Син Хон Чхолем. На переговорах стороны обсудили конкретные предложения по развитию приграничного сотрудничества между Приморьем и Северной Кореей.

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«Приморский край — единственный регион России, имеющий сухопутную границу с КНДР. Мы чувствуем особую ответственность быть на передовой развивающегося сотрудничества наших государств. Я передал послу конкретные предложения от края — по торговле, логистике и туризму», — заявил сенатор.

В сфере торговли предложено наладить экспорт приморского риса и сельскохозяйственной продукции в КНДР — в обмен на уже закупаемые корейские яблоки и пиво. В области промышленной кооперации — организовать поставку белорусской техники в КНДР через дилерский центр в Приморском крае с обучением корейских специалистов на базе Приморского государственного аграрно-технологического университета.

В сфере транспорта и логистики предложено два ключевых проекта. Первый — запустить пассажирский паром «Мангёнбон-92» по маршруту Вонсан — Владивосток. С российской стороны подготовительная работа завершена, остаются вопросы технической документации и организационно-финансовые аспекты. Второй — наладить транзит грузов из Раджина через китайский Хуньчунь в российское Краскино: правовой фундамент уже создан — в феврале 2026 года вступил в силу Протокол об автомобильном сообщении между КНДР и КНР.

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По словам сенатора, активно развивается и туристическое направление. До конца 2026 года число туристов из Приморья в КНДР ожидается на уровне 10 тысяч человек. С открытием автомобильного моста Хасан — Туманган ведущие приморские туроператоры готовы запустить регулярные автобусные рейсы из Владивостока в Раджин.

«Двусторонние отношения России и КНДР развиваются на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Парламентская дипломатия — один из ключевых каналов этой работы. Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Верховным народным собранием КНДР уже готовится к знакомству с новым составом корейской группы после мартовских выборов в Верховное народное собрание XV созыва», — заключил Ролик.

Посол Син Хон Чхоль подтвердил высокий уровень отношений между двумя странами и выразил готовность содействовать по дипломатическим каналам развитию межпарламентского сотрудничества и реализации озвученных сенатором предложений.

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ФОТО: ТАСС

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