При строительстве космического центра в Москве применяются современные технологии
При возведении Национального космического центра (НКЦ) России на западе Москвы применяются современные материалы и технологии. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, использование передовых технологий, материалов и подходов к организации труда позволяет существенно повысить качество и безопасность работ, а также увеличить скорость строительства.
Глава Стройкомплекса рассказал о возведении 288-метровой башни с помощью системы самоподъемной гидравлической опалубки, когда необходимое для выполнения бетонирования оборудование размещено на единой платформе. Бочкарёв отметил, что в качестве материала применяется самоуплотняющаяся бетонная смесь, затвердевание которой происходит быстрее обычной за счет специального состава.
При проведении строительных работ используются средства малой механизации, на площадке задействовано более 40 единиц строительной техники и оборудования, а также 1200 человек одновременно, рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству объекта) Юрий Кравцов.
В комплексе НКЦ помимо башни и корпусов низкоэтажной части будут построены конгрессно-деловой центр с подземным паркингом. Все сооружения космического центра соединят пешеходные галереи.
В марте сообщалось о завершении монолитных работ на десяти этажах из 47 комплекса зданий НКЦ.
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