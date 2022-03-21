Монолитные работы десятого этажа Национального космического центра завершены

В Москве завершили монолитные работы на десяти этажах из 47 комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Такое сообщение сделал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.



«Возведение комплекса зданий НКЦ ведется высокими темпами. Продолжаются монолитные работы в 47-этажной башне на высоте 46 метров: уже завершены десять этажей ее монолитного конструктива. Осуществляется устройство каркаса здания – колонн, стен и перекрытия», – рассказал Кравцов.

Всего Национальный космический центр будет насчитывать 250 тыс. кв. метров, среди которых башня 288 метров со шпилем, а также низкоэтажная часть из восьми блок-секций по 11 этажей и четырех «клавишных» секций, насчитывающих девять этажей. В этих новостройках должны будут разместиться офисные и производственные помещения.

Кроме того, здесь будет возведено трехэтажное здание выставочного центра с подземной парковкой. Между зданиями НКЦ, согласно проекту, должна быть построена пешеходная галерея.

Кравцов пояснил, что в остальной части НКЦ «производятся работы по устройству кровли, кирпичной кладке внутренних перегородок и монтажу инженерных систем».

