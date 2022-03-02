Бочкарев: В Москве начали монтаж инженерных систем Национального космического центра

В рамках строительства Национального космического центра (НКЦ) начат монтаж инженерных систем. Об этом рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая готовность земляных и монолитных работ на объекте оценивается в три четверти, а монтаж металлоконструкций - более чем на две трети. Заммэра также сообщил, что сейчас там ведется обустройство систем вентиляции, водопровода и наружных сетей.

«Сейчас уложено около трех с половиной тысяч погонных метров трубопроводов и около трех тысяч четырехсот погонных метров воздуховодов. На строительстве высотной части НКЦ выполнены монолитные конструкции девятого этажа, осуществляется устройство каркаса колонн и стен десятого этажа 288-метровой башни», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что сейчас на объекте начато строительство будущей парковки и устройство буросекущих свай под создание подземного резервуара для ливневых вод.

«На данный момент здесь уже завершено бурение глубиной 24 метра и устройство 29 свай», - заявил он.

Национальный космический центр создается правительством Москвы совместно с ГК «Роскосмос» по поручению президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что проект станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире.