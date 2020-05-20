Президент «Анжи» оценил ситуацию с COVID-19 в Дагестане

Президент махачкалинского клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане. Как отмечает издание Sport24, он отметил, что для эффективной борьбы с распространением COVID-19 в республике можно перенять опыт московских властей, которые переоборудовали несколько торговых центров во временные госпитали. Кроме того, Кадиев предложил направить в Дагестан группу столичных врачей из Москвы, а также специалистов из других регионов страны, подчеркивает телеканал 360. По мнению президента «Анжи», временные госпитали для больных COVID-19 можно развернуть во дворцах спорта в Махачкале и Хасавюрте.

Армию и МЧС привлекут для борьбы с коронавирусом в Дагестане

Ранее НСН писала, что МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись к месту проведения работ из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска с необходимым оборудованием. В общей сложности, в Дагестан отправятся 140 специалистов и 26 единиц техники

Специалисты проведут обработку лечебных и образовательных учреждений, а также на объектах социального обслуживания, в зданиях и сооружениях транспортной инфраструктуры, пишет РЕН ТВ. Напомним, организовать масштабную санитарную обработку на территории республики поручил Владимир Путин. Об этом президент России заявил накануне в ходе видеосовещания с руководством и представителями общественности Дагестана, подчеркивает РИА ФАН.


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ФОТО: Саид Царнаев//РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияАнжиДагестанКоронавирус
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