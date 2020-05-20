Президент «Анжи» оценил ситуацию с COVID-19 в Дагестане

Ранее НСН писала, что МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись к месту проведения работ из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска с необходимым оборудованием. В общей сложности, в Дагестан отправятся 140 специалистов и 26 единиц техники

Специалисты проведут обработку лечебных и образовательных учреждений, а также на объектах социального обслуживания, в зданиях и сооружениях транспортной инфраструктуры, пишет РЕН ТВ. Напомним, организовать масштабную санитарную обработку на территории республики поручил Владимир Путин. Об этом президент России заявил накануне в ходе видеосовещания с руководством и представителями общественности Дагестана, подчеркивает РИА ФАН.



