Армию и МЧС привлекут для борьбы с коронавирусом в Дагестане

Сложной, требующей неотложных мер и вмешательства федерального центра счел ситуацию в Дагестане со вспышкой коронавирусной инфекции президент Владимир Путин. По его поручениям, Роспотребнадзору предстоит вести непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике, от Минздрава затребован детальный план по борьбе с коронавирусом в регионе, МЧС должно провести санитарную обработку, прежде всего в социальных учреждениях и объектах здравоохранения Дагестана, а Минобороны — оперативно развернуть там строительство многофункционального медицинского центра.

Дагестан с населением чуть менее 3 млн человек находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных: всего в республике выявлено 3460 случаев заболевания. От коронавируса в регионе умерли 29 человек, по этому показателю республика занимает восьмое место. Причинами большого числа летальных исходов и тяжелых случаев заболевания в Дагестане стали попытки самолечения и слишком позднее обращение к врачам – такое мнение президент Путин высказал в ходе видеоконференции с представителями общественности республики. В свою очередь, муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что в республике от коронавируса умерли около 50 медицинских работников. Статистика не учитывает тех, кто умер от COVID-19 у себя дома, - утверждал представитель духовенства.

Судя по тому, что говорили официальные лица в ходе видеосовещания с главой государства, в самом Дагестане сил и средств для противостояния COVID-19 явно недостаточно. Так, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил и малое количество аппаратов искусственной вентиляции легких и реанимационных мест в больницах, и нехватку товарных запасов медпрепаратов для борьбы с инфекцией. Сейчас снабжение лекарствами в республике фактически переведено в ручной режим, - заявил Михаил Мурашко, констатировав необходимость направить в Дагестан дополнительные медицинские силы и средства.

Расширения полномочий полиции просит глава Дагестана. Это необходимо для обеспечения мер безопасности и предотвращения расползания инфекции за пределы зон изоляции, - пояснил Владимир Васильев. По его словам, одним из наиболее проблемных мест является Дербент. Вплоть до того, что он получил от главы города письмо с просьбой обеспечить режим изоляции. Меры безопасности в Дербенте будут усилены, - заверил Васильев.

Впрочем, одним расширением полицейских полномочий ситуацию с распространением коронавируса не переломить. В Дагестане не хватает тест-систем, лабораторных мощностей, «люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме», - заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в республике. Он заверил, что федеральный центр поможет Дагестану в решении всех проблем, в том числе по борьбе с коронавирусом. От дагестанцев же глава государства ждет выдержки и ответственности.

