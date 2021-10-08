Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 18

Число погибших в результате употребления контрафактного алкоголя в Оренбургской области выросло до 18. Такую обновленную трагическую статистику обнародовала пресс-служба регионального правительства.

Известно также о как минимум 36 пострадавших. В больницах Орска, Ясного и Адамовки проходят лечение 15 человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. С пациентами работают лучшие наркологи и реаниматологи.

Стало также известно, что в селе Акжарское от поддельного алкоголя погибли муж с женой, у которых осталось пять детей. Их взяла под опеку тетя. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил местным властям помочь семье. Она малообеспеченная, но соседи хорошо отзываются о ней.

В организме пострадавших и умерших обнаружен чистый метанол – смертельно опасный яд. В некоторых случаях его концентрация в 3-5 раз превышала смертельную дозу.

Следственные органы задержали троих жителей Оренбургской области по подозрению в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя. Это организатор нелегального производства, проживающий в Орске, и двое его посредников, которые сбывали продукцию. Проверяются ещё несколько человек.

