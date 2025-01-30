Пресс-секретарь Кадырова рассказал, что глава Чечни находится в отпуске

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в отпуске. Об это рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов. По его словам, руководитель республики на отдыхе проводит больше времени с семьей, но продолжает держать руку на пульсе.

Кадыров, как и все госслужащие, уходит в отпуск каждый год, и «ничего сверхъестественного в этом нет», подчеркнул Вахидов. Он добавил, что глава Чечни предпочитает брать отпуск в канун начала месяца Рамадан или во время священного месяца для проведения дома религиозных обрядов.