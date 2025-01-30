Пресс-секретарь Кадырова рассказал, что глава Чечни находится в отпуске

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в отпуске. Об это рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов. По его словам, руководитель республики на отдыхе проводит больше времени с семьей, но продолжает держать руку на пульсе.

Кадыров, как и все госслужащие, уходит в отпуск каждый год, и «ничего сверхъестественного в этом нет», подчеркнул Вахидов. Он добавил, что глава Чечни предпочитает брать отпуск в канун начала месяца Рамадан или во время священного месяца для проведения дома религиозных обрядов.

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Ранее о том, что Кадыров исчез из информационного пространства, отметили ряд Telegam-каналов и СМИ.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ранее опроверг в Telegram информацию об исчезновении Кадырова из публичного пространства после новогодних праздников.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечня

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