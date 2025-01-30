В Чечне ответили на слухи о пропаже Кадырова

По его словам, слухи об исчезновении Кадырова распространяют враждебно настроенные Telegram-каналы. Отмечается, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Дудаев указал, что главы Чечни с начала года активно занимается рабочими вопросами и лично контролирует все ключевые процессы в республике.

Ранее стало известно, что Кадыров наградит 180 семей, назвавших детей в честь чеченских героев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

