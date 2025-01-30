В Чечне ответили на слухи о пропаже Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг в Telegram информацию о якобы исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из публичного пространства после новогодних праздников.

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По его словам, слухи об исчезновении Кадырова распространяют враждебно настроенные Telegram-каналы. Отмечается, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Дудаев указал, что главы Чечни с начала года активно занимается рабочими вопросами и лично контролирует все ключевые процессы в республике.

Ранее стало известно, что Кадыров наградит 180 семей, назвавших детей в честь чеченских героев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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