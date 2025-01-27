Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии является значимым событием для всего белорусского народа. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его мнению, Лукашенко был единственным достойным кандидатом на этот ответственный пост, обладающим необходимыми качествами «для обеспечения стабильности и процветания страны».
Искренне желаю Александру Григорьевичу дальнейших успехов в его государственной деятельности, крепкого здоровья и «процветания братскому народу республики Беларусь!» - написал Кадыров.
Ранее в ЦИК Белоруссии заявили, что на президентских выборах за Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей, сообщает RT.
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