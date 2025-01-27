Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

По его мнению, Лукашенко был единственным достойным кандидатом на этот ответственный пост, обладающим необходимыми качествами «для обеспечения стабильности и процветания страны».

Искренне желаю Александру Григорьевичу дальнейших успехов в его государственной деятельности, крепкого здоровья и «процветания братскому народу республики Беларусь!» - написал Кадыров.

Ранее в ЦИК Белоруссии заявили, что на президентских выборах за Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей, сообщает RT.

