Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии является значимым событием для всего белорусского народа. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

По его мнению, Лукашенко был единственным достойным кандидатом на этот ответственный пост, обладающим необходимыми качествами «для обеспечения стабильности и процветания страны».

Искренне желаю Александру Григорьевичу дальнейших успехов в его государственной деятельности, крепкого здоровья и «процветания братскому народу республики Беларусь!» - написал Кадыров.

Ранее в ЦИК Белоруссии заявили, что на президентских выборах за Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Президентские ВыборыБелоруссияАлександр ЛукашенкоРамзан Кадыров

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