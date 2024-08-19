Предприниматели Курской области получат отсрочку по уплате налогов

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, отсрочка платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Мера коснется предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области, говорится в сообщении правительства.

6 августа ВСУ напали на приграничные районы Курской области. На территории региона действует режим ЧС федерального характера, ежедневно по мноо раз там объявляется ракетная опасность. По данным МЧС, более 121 тысяч человек были эвакуированы из девяти приграничных районов Курской области.



