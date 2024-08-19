МЧС: Более 121 тысячи человек отселены из приграничных районов Курской области

Более 121 тысячи человек отселили из девяти приграничных районов Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

МЧС: Более 10 тысяч жителей Курской области находятся в ПВР 19 регионов

Замдиректора департамента информационной политики ведомства Артем Шаров уточнил, что из них более 650 человек покинули опасные зоны за сутки.

Он также добавил, что вынужденные переселенцы размещаются как у родственников, так и в пунктах временного размещения (ПВР), в Курской области их развёрнуто 84.

Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала жителей не пытаться вернуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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