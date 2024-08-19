МЧС: Более 121 тысячи человек отселены из приграничных районов Курской области

Замдиректора департамента информационной политики ведомства Артем Шаров уточнил, что из них более 650 человек покинули опасные зоны за сутки.

Он также добавил, что вынужденные переселенцы размещаются как у родственников, так и в пунктах временного размещения (ПВР), в Курской области их развёрнуто 84.

Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала жителей не пытаться вернуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».