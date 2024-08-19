МЧС: Более 121 тысячи человек отселены из приграничных районов Курской области
Более 121 тысячи человек отселили из девяти приграничных районов Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Замдиректора департамента информационной политики ведомства Артем Шаров уточнил, что из них более 650 человек покинули опасные зоны за сутки.
Он также добавил, что вынужденные переселенцы размещаются как у родственников, так и в пунктах временного размещения (ПВР), в Курской области их развёрнуто 84.
Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала жителей не пытаться вернуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru