Военные разрушают дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым
Российские военные ликвидируют дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия воды в Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, военные Минобороны РФ оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины.
Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что группировка российских войск, вышедшая к Херсону, обеспечила разблокирование Северо-Крымского канала и восстановление подачи воды в Крым.
Также Аксенов накануне поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды из реки Днепра.
Подачу воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу прекратили в апреле 2014 года. Тогда в Херсонской области Украины была возведена дамба, не позволяющая снабжать полуостров пресной водой.
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