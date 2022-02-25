Военные разрушают дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым

Российские военные ликвидируют дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия воды в Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, военные Минобороны РФ оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что группировка российских войск, вышедшая к Херсону, обеспечила разблокирование Северо-Крымского канала и восстановление подачи воды в Крым.