Правительство освободило регионы от выплат по кредитам в 2020 году
Правительство РФ освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабимина.
В нем говорится, что российские регионы полностью освобождаются от погашения долга в нынешнем году. В 2021-2024 годах они будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах - остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.
Отмечается, что освобожденные средства могут быть направлены субъектами на борьбу с устранением последствий распространения коронавируса, а также обеспечение устойчивости бюджетов регионов.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что выделенных на помощь малому бизнесу правительством 2 млрд рублей не хватит на то, чтобы вытащить из кризисного застоя значимую часть малого бизнеса.
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