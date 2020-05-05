Правительство освободило регионы от выплат по кредитам в 2020 году

Отмечается, что освобожденные средства могут быть направлены субъектами на борьбу с устранением последствий распространения коронавируса, а также обеспечение устойчивости бюджетов регионов.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что выделенных на помощь малому бизнесу правительством 2 млрд рублей не хватит на то, чтобы вытащить из кризисного застоя значимую часть малого бизнеса.



